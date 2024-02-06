В деле Аяза Шабутдинова появились еще трое потерпевших

Блогера обвиняют в нескольких десятках эпизодов мошенничества

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Трое новых потерпевших появились в уголовном деле в отношении бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в нескольких десятках эпизодов мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Установлено, что весной прошлого года Шабутдинов вместе с сообщниками убедили троих потерпевших в высокой результативности своих образовательных программ по ведению предпринимательской деятельности, а также заключили с ними договор об оказании услуг, исполнять который не собирались. В результате потерпевшие перевели на счета организации различные суммы от 147 тыс. до 311 тыс. рублей. По каждому установленному факту 5 февраля были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 50 эпизодах мошенничества, к которым МВД считает причастным Шабутдинова. Все они квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признает. Блогер содержится под стражей. Срок ареста продлен до 16 февраля.

По версии следствия, Шабутдинов продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,8 млн подписчиков.