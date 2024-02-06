На Ставрополье штормовой ветер привел к отключениям света и повреждению соцобъектов

Из-за непогоды в регионе действует режим повышенной готовности

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Штормовой ветер и сильные снегопады привели к отключениям электроэнергии и повреждению десятков соцобъектов и жилых домов на Ставрополье. Муниципалитеты оперативно приступили к устранению повреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

"Непогода привела к обрывам [линий] электропередачи, есть повреждения кровель многоквартирных домов. Задача краевых министерств, муниципальных глав - организовать оперативное устранение повреждений. При необходимости готовы помочь ресурсами из краевых резервов", - написал он.

По данным Минпрома Ставрополья, из-за сильного ветра и мокрого снега в некоторых территориях возникли перебои с электроснабжением. В восстановительных работах задействованы более 60 человек. "Сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме контролируют состояние дорог и оказывают помощь попавшим в трудную дорожную ситуацию. Так, в Ставрополе за сутки наряды ДПС с помощью буксировки и вручную вызволили более 30 единиц транспорта", - сообщается в телеграм-канале краевого управления ГИБДД.

Из-за непогоды в регионе действует режим повышенной готовности. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в крае объявлено штормовое предупреждение на 6 и 7 февраля. Ожидается сильный ветер порывами до 30-32 метров в секунду, местами очень сильные осадки - дождь, мокрый снег и снег.

В Ставрополе из-за снегопада ввели свободное посещение учебных заведений. К расчистке снега привлечены более 140 человек и 86 единиц техники, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. "Все социальные объекты в городе работают в штатном режиме, аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры не зафиксировано", - написал в телеграм-канале глава города Иван Ульянченко.

В Георгиевском округе ель упала на крышу жилого дома. Значительные повреждения зафиксировали в Кировском округе - ветром повреждены кровли и ограждения школы, детского сада, детской школы искусств. В администрацию поступило около сотни обращений о происшествиях из-за непогоды. В Александровском округе дерево упало на здание сельской школы, повреждены окна. Детей в этот момент в здании не было, школьники переведены на дистанционное обучение.

Ситуация в курортных городах

Снегопады и сильный ветер на Ставрополье зафиксированы и в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. В Железноводске жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок в ближайшие сутки. Из-за падающих деревьев временно перекрыт Лермонтовский терренкур. По подсчетам администрации, упало более 20 деревьев, 13 из которых - ценные голубые ели.

"Деревья оздоравливают воздух и насыщают его полезными фитонцидами, а восточный въезд в Железноводск считается самым живописным за счет аллеи из голубых елей. К сожалению, эти ели имеют очень слабую корневую систему, по этой причине они всегда в зоне риска во врем таких стихийных явлений. Конечно, мы посадим новые взамен упавшим", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Бакулина.

В курортном Кисловодске из-за ветра приостановили работу канатной дороги. "Стихия повалила с корнями деревья, повредила целостность строений, особенно пострадала кровля двух многоквартирных домов по улице Азербайджанская. В районе форелевого хозяйства поврежден газопровод среднего давления. Повреждено несколько автомобилей. Проводится оценка ущерба", - написал в телеграм-канале глава города Евгений Моисеев.

В Пятигорске сорванной крышей также повредило газопровод на одной из улиц, аварийные бригады восстанавливают газоснабжение. В Ессентуках зафиксировано падение деревьев в нескольких скверах, ветром повреждена крыша одной из подстанций.