Кенийскому пастору предъявили обвинение в убийстве 191 ребенка

Прокурор заявил, что Пол Маккензи велел последователям секты "Хорошие новости" "морить голодом себя и своих детей, чтобы они могли попасть в рай до того, как наступит конец света"

НАЙРОБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Суд города Малинди в Кении предъявил лидеру культа "Хорошие новости", последователи которого практиковали экстремальные формы голодания, Полу Маккензи и его 29 сообщникам обвинения в убийстве 191 ребенка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, все обвиняемые отрицали свою вину. Один подозреваемый был признан недееспособным. Прокурор заявил, что Маккензи велел последователям секты "морить голодом себя и своих детей, чтобы они могли попасть в рай до того, как наступит конец света". Бывший таксист, Маккензи запрещал членам культа отправлять своих детей в школу и ложиться в больницу, когда они болели, называя такие учреждения сатанинскими, отмечает агентство.

Члены секты жили в отдаленных поселениях в лесу Шакахола на востоке Кении. Позже там было найдено около 400 тел. На протяжении последних двух десятилетий Маккензи проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь. Как сообщали очевидцы, Маккензи объявил, что 15 апреля 2023 года произойдет конец света и членам его секты следует умереть накануне этого дня, чтобы не стать жертвами апокалипсиса и тем самым обречь себя на вечные муки.

Маккензи был арестован в апреле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом, непредумышленном убийстве и пытках. В декабре прошлого года он был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения. Еще 30 обвиняемых по данному делу должны предстать перед судом 7 марта.