В Ярославле СК проверит сведения об избиении ребенка в школе

Прокурор региона Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по сообщениям в СМИ об избиении ребенка в одной из школ Ярославля, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В СМИ размещена информация о том, что в одной из школ города Ярославля в отношении несовершеннолетнего совершены противоправные действия со стороны одноклассника. По указанию и. о. руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Бессмельцева А. А. по факту произошедшего следственными органами организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Семья пострадавшего ребенка обратилась к детскому омбудсмену по Ярославской области Михаилу Крупину. Как сообщил в своем телеграм-канале уполномоченный, в классе сложилась конфликтная ситуация, пострадавший ребенок неоднократно подвергался физическому насилию, он получил черепно-мозговую травму. В отношении школьника совершались также действия сексуального характера со стороны одноклассника. "Отсутствие исчерпывающих мер воздействия на правонарушителей со стороны администрации школы, а также неразрешенность продолжающейся в классе конфликтной ситуации могут привести к печальным и негативным последствиям. Уполномоченным в адрес школы, правоохранительных и надзорных органов будет направлено заключение для принятия мер реагирования", - написал Крупин.

Прокуратура Ярославской области также организовала проверку. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль.