В Дагестане от отравления угарным газом погиб человек

Еще один пострадал

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате отравления угарным газом в Дербентском районе Дагестана, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратура республики.

"По предварительным данным, 6 февраля в частном доме в селе Великент Дербентского района по причине неисправности газовой печи мужчина и женщина отравились угарным газом. Женщина скончалась, другой пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.