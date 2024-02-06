В Омске возбудили дело о хищении средств дольщиков при строительстве жилого дома

По месту жительства подозреваемого в Ленинградской области проведен обыск

ОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили по материалам проверки прокуратуры уголовное дело о мошенничестве при строительстве в Омске жилого дома с привлечением средств дольщиков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокурору Омской области Алексею Афанасьеву инициировать уголовное преследование руководителей коммерческой организации и обеспечить действенное надзорное сопровождение возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков. На основании материалов прокуратуры Омской области следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области, дело возбуждено в отношении руководства компании "ГК "Энергосистемы", которая в сентябре 2022 года заключила с фондом защиты прав участников долевого строительства региона договор о возведении многоэтажного дома в Омске. Фонд перечислил строительной организации аванс в размере более 94 млн рублей. Из этих средств директор компании с корыстными целями направил более 15 млн рублей на цели, не связанные со строительством дома. В результате дом до сих пор не сдан, что привело к нарушению прав участников долевого строительства. По месту жительства подозреваемого в Ленинградской области проведен обыск.