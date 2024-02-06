В Херсонской области сбили семь беспилотников на подлете к селу Каменка

Один взорвался

ГЕНИЧЕСК, 6 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие сбили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаки села Каменка Херсонской области. Один БПЛА взорвался, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

"Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", - говорится в сообщении.

По словам Сальдо, никто не пострадал, военные остаются наготове.