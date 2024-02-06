В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Несущая стена обрушилась в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Сегодня по адресу ул. Черепахина, 160, произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки. Жилая площадь 221 кв. м. Семь квартир, пять из которых в муниципальной собственности", - написал он в Telegram-канале.

По словам Логвиненко, в декабре 2023 года дом был признан аварийным, на тот момент в нем проживали три семьи.

"В настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи. Дом от коммуникаций отключен. Доступ ограничен. Проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения", - уточнил глава администрации города.

По указанному адресу ввели режим ЧС, собственников квартир заселили в маневренный фонд.