В Москве после столкновения с тремя машинами опрокинулась бетономешалка

Произошел разлив цемента, перекрыто две полосы движения из четырех

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Автомобиль "Камаз" опрокинулся после столкновения с тремя машинами на Велозаводской улице, движение затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Велозаводской улице в районе дома 11 произошло столкновение четырех транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них ("Камаз"). По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что в результате ДТП произошел разлив цемента, перекрыто две полосы движения из четырех. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что для движения недоступны две полосы в направлении центра. "Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

В оперативных службах добавили ТАСС, что опрокинулась бетономешалка.