Поезд Ульяновск - Инза задерживается из-за снежного затора и поломки двигателя локомотива

Состав буксируют маневровым локомотивом на конечную станцию маршрута

ТАСС, 7 февраля. Поезд №6715, следовавший по маршруту Ульяновск - Инза, задерживается на перегоне станций Вешкайма - Чуфарово в Ульяновской области из-за снежного затора на ж/д пути и поломки двигателя локомотива. В составе поезда два вагона с 20 пассажирами, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"6 февраля в вечернее время на 803-м км перегона станций Вешкайма - Чуфарово произошла задержка поезда №6715, следовавшего по маршруту Ульяновск - Инза, по причине снежного затора на железнодорожном пути и поломки двигателя локомотива. Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств задержки пригородного поезда", - сообщили в ведомстве.

По данным транспортной прокуратуры, в настоящее время состав буксируется маневровым локомотивом на станцию Инза. В пассажирских вагонах соблюдается нормальный температурный режим. Ульяновская транспортная прокуратура контролирует ситуацию и соблюдение прав пассажиров.

По итогам проверки соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта будут приняты меры реагирования.