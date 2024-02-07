На Сахалине военному за оставление места службы увеличили срок лишения свободы

Совокупность наказания составила восемь лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным ранее судимого военнослужащего по второму уголовному делу о самовольном оставлении части и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. По совокупности преступлений назначено окончательное наказание, оно составило восемь лет колонии общего режима, сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. По совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 и 5 ст. 69 УК РФ (назначение наказания по совокупности преступлений) военнослужащему назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 17 января 2024 года, в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением воинского звания "гвардии младший сержант", - рассказали в суде.

На судебном заседании установлено, что мужчина решил временно уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации. Он без уважительных причин 24 октября 2023 года не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Сахалинской области, и стал проводить время по своему усмотрению в городе Южно-Сахалинске. Добровольно прибыл в воинскую часть 1 ноября.

Ранее сообщалось, что этот же военнослужащий 19 марта 2023 года без уважительных причин самовольно покинул место службы - пункт временного размещения подразделения воинской части, дислоцированной в ДНР. После этого он проводил время на территории республики, а затем уехал домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал матери по хозяйству. 13 сентября 2023 года военнослужащий прибыл в воинскую часть, дислоцированную в городе Южно-Сахалинске. 17 января этого года суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.