В Иркутской области в ДТП с участием автобуса пострадали четыре человека

В салоне находились 20 человек

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Автобус столкнулся с автомобилем в Ангарске Иркутской области. В результате аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по региону.

"В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. Предварительно установлено, что водитель автобуса Hyundai выезжал на главную дорогу со второстепенной, однако не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota Chaser. В результате происшествия с травмами госпитализированы четыре человека - оба водителя и два пассажира автобуса", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло недалеко от станции "Лесная". Водитель автобуса перевозил по заказу сотрудников одной из организаций города, в салоне находились 20 человек.

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль проведение проверки по факту аварии.