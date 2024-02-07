В Коми ликвидировали пожар в деревянной школе

Пострадавших нет

ТАСС, 7 февраля. Пожар в деревянной школе в селе Грива Койгородского района Республики Коми ликвидировали. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"В Коми огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в школе", - говорится в сообщении.

По данным сайта школы, она основана в 1887 году, но нынешнее деревянное здание 1977 года постройки. По информации ГУ МЧС по Коми, на момент прибытия пожарных частично горела кровля. В 15:35 мск вторника пожар был локализован на площади 200 кв. м. До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 44 человека, в том числе 38 детей. Никто не пострадал. В 17:07 ликвидировали открытое горение. По информации местной администрации, школа частично уцелела после пожара. По факту возгорания организована проверка прокуратуры и следственных органов СУ СК РФ по региону.