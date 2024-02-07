В Киеве и области произошли взрывы

Очевидцы сообщили, что в Киеве произошло как минимум четыре взрыва

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Звуки взрывов прогремели в Киевской области. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Также взрыв произошел в Киеве, информирует издание Insider. Где именно он произошел, не уточняется.

Позднее мэр города Виталий Кличко сообщил о новых взрывах. "Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в Telegram-канале.

Позднее ТАСС сообщили очевидцы, что как минимум четыре взрыва прогремели в Киеве во время действия воздушной тревоги.

"Слышали как минимум четыре мощных взрыва. В некоторых районах пропало электричество", - рассказал собеседник агентства. Также сообщили о мощном взрыве в центре города, работает ПВО.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киеве, а также Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В новость внесены изменения (09:13 мск) - обновлено, приводится информация о взрыве в Киеве.