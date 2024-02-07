В Астраханской области завершили основные работы по восстановлению электроснабжения

Без света из-за непогоды ранее остались более 30 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Энергетики завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в Астраханской области, где из-за урагана без света оставались более 10 тыс. человек. Сейчас завершаются работы по единичным заявкам от потребителей, сообщили в пресс-службе "Россети Юг".

Во вторник в регионе действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 32 м/с. Из-за урагана без света остались более 30 тыс. человек в 33 населенных пунктах Астраханской области. Позже энергетики восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах, обесточенными оставались дома 10 тыс. человек. Кроме того, была временно прекращена работа паромных переправ в Икрянинском и в Володарском районе. Некоторые населенные пункты остались отрезанными от берега.

"Бригады филиала "Астраханьэнерго" компании "Россети Юг" восстановили электроснабжение населенных пунктов Астраханской области <...>, пострадавших накануне от погодной стихии. Энергетики завершают работы по отработке отдельных заявок от бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в восстановительных работах были задействованы 62 бригады энергетиков астраханского филиала компании: почти 250 специалистов и 93 единицы спецтехники.

В среду в Астраханской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха днем до 6 градусов тепла.