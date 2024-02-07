В Адыгее зафиксировали резкий подъем уровня воды в реке Фарс

На территории региона объявили экстренное предупреждение

МАЙКОП, 7 февраля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение из-за резкого подъема уровня воды в горной реке Фарс объявили в Адыгее, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Экстренное предупреждение: по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды на реке Фарс на гидрологическом посту "Дондуковская" на 00:00 мск среды составлял 475 см (штормовая отметка - 450 см, неблагоприятный уровень - 500 см, опасный уровень - 550 см). Подъем продолжается", - говорится в сообщении.

В связи с подъемом уровня воды в реке прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов. Возможно нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыв берегов рек, прорыв дамб прудов, подмыв опор мостов и опор линий электропередачи.

Река Фарс берет начало на склонах Скалистого хребта (910 м) недалеко от поселка Победа в Адыгее и является правым притоком Лабы, одной из крупных рек Краснодарского края. Протяженность реки - почти 200 км.