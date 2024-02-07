В Астраханской области паромные переправы возобновили работу

Работа объектов была приостановлена ранее из-за сильного ветра

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Движение паромных переправ в Икрянинском и Володарском районах Астраханской области, остановленное из-за сильного ветра, восстановлено.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Все паромные переправы функционируют в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

В регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха днем до 6 градусов тепла.

В регионе действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 32 м/с. Сообщалось, что из-за урагана без света оставались более 30 тыс. человек в 33 населенных пунктах Астраханской области. Кроме того, была временно прекращена работа паромных переправ в Икрянинском и Володарском районах. Некоторые населенные пункты остались отрезанными от берега.