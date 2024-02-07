В Киеве наблюдаются проблемы с водоснабжением и веерные отключения электричества

По информации "ДТЭК", без электричества осталась часть жителей в Днепровском районе города

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проблемы с водоснабжением, а также перебои с электричеством наблюдаются в Киеве.

"В столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В свою очередь в украинской компании "ДТЭК" уточнили, что без электричества осталась часть жителей в Днепровском районе города.

Как отмечает агентство РБК-Украина, в Киеве на левом берегу прекращено водоснабжение.

Ранее в городе прогремели несколько взрывов. Была объявлена воздушная тревога.

Веерные отключения электричества

Очевидцы сообщили ТАСС, что в центральных районах столицы Украины наблюдаются веерные отключения электричества.

"В центральных районах веерно пропадает свет, [также пропала] вода, - сказали очевидцы. - Слышны взрывы".

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве, Харькове, Киеве, а также Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В новость были внесены изменения (09:44 мск) - обновлена информация об отключениях электричества.