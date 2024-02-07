На многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве произошел пожар

Погиб один человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве, погиб человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший", - сказали в надзорном ведомстве.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту проводится проверка, она находится на контроле прокуратуры.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что пожар произошел на площади 15 кв. м. В ходе тушения был спасен и передан медикам один человек. Он ли стал жертвой пожара, собеседник агентства не уточнил.