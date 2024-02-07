Начальника отдела ГУ МВД по Ростовской области задержали по подозрению в коррупции

По информации некоторых СМИ, причиной задержания Александра Левченко стали денежные поборы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Начальник 8-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД по Ростовской области Александр Левченко задержан по подозрению в коррупции, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Эта информация подтверждена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержании Левченко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Левченко был задержан накануне за денежные поборы, якобы предназначенные для руководства городского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В этом подразделении прошли обыски.