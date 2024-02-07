Число пострадавших при взрыве на заводе пиротехники в Индии выросло до 174

Полиция задержала двух совладельцев завода, их подозревают в непредумышленном убийстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 174 человека пострадали в результате взрыва, который произошел на подпольном заводе по производству пиротехники в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом информировало агентство PTI.

Ранее сообщалось об 11 погибших и более чем 50 пострадавших. Инцидент произошел во вторник в населенном пункте Харда.

Полиция задержала двух совладельцев завода, они подозреваются в непредумышленном убийстве. В рамках расследования задержан еще один человек, но не уточняется, как он связан с предприятием. Причины инцидента пока не установлены.

В результате взрыва были разрушены 60 расположенных поблизости домов.