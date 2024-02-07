В Карелии пограничники изъяли добытую браконьерами рыбу

Ущерб водным биоресурсам превысил 429 млн рублей

ТАСС, 7 февраля. Пограничники изъяли на территории Карелии незаконно добытую рыбу на 429 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району из незаконного оборота изъято более 62 тонн водных биологических ресурсов, - сообщили в ЦОС. - На территории складских и производственных помещений в Беломорске выявлена рыба различного видового состава (сельдь беломорская, навага, камбала, горбуша, корюшка) без документов, подтверждающих законность ее происхождения".

По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биоресурсам превышает 429 млн рублей.

В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.