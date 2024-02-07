Первого фигуранта приговорили к 6,5 года колонии, а второго к условному лишению свободы

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд в Красноярске признал виновными в мошенничестве отца и сына, которые незаконно построили четырехэтажный дом и продавали в нем жилье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Суд вынес приговор отцу и сыну за продажу помещений в самовольной аварийной постройке на Кандагарской, 5 <…> Полицейские собрали достаточно доказательств, чтобы признать их виновными в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокурор в суде настаивал на изоляции виновных от общества. Сын приговорен к 6,5 года колонии, отец - к условному лишению свободы на три года (суд учел его пожилой возраст и состояние здоровья)", - сообщает ведомство.

По информации прокуратуры, в 2013 году отец, сын и их знакомый приобрели в долевую собственность участок земли в Красноярске и без разрешения построили жилой четырехэтажный жилой дом. Администрация города обратилась в суд по поводу незаконной постройки. Суд принял решение о сносе дома. Несмотря на это, застройщики выставили на торги 24 квартиры по цене ниже средней рыночной. Жертвами мошенничества стал 21 человек, они лишились 26 млн рублей. При этом, как сообщает надзорное ведомство, покупатели жаловались на низкое качество жилья: плесень на стенах, перебои с отоплением.

Бизнесмены вину свою не признали, заявив, что обманывать никого не планировали. Ущерб они не возместили. Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, в настоящее время незаконно построенный дом снесен.