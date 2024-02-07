ФСБ задержала волгоградца за поддержку Украины и призывы к насилию над россиянами

Свои призывы он распространял через интернет

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали жителя Волгограда за причастность к распространению в интернете экстремистских материалов. Мужчина высказывался в поддержку действий Украины и побуждал применять насилие в отношении граждан России, сообщили в пресс-службе управления.

"Сотрудниками регионального УФСБ России совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области выявлен и задержан житель Волгограда, причастный к распространению посредством интернета материалов экстремистского характера. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 34-летний житель Волгограда с использованием сети интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан РФ", - говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.