В Москве следователи раскрыли убийство 20-летней давности

Женщина поссорилась с мужчиной, который сдавал ей комнату, и подмешала в бутылку со спиртным лекарственное средство, которое потерпевший выпил

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи установили подозреваемую в убийстве мужчины, совершенном в 2003 году на юго-западе Москвы, ей предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <...> Следователями столичного [управления] СК проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства, в связи с чем удалось установить личность подозреваемой", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 12 ноября 2003 года женщина поссорилась с мужчиной, который сдавал ей комнату в квартире на Чонгарском бульваре в Москве. Она подмешала в бутылку со спиртным лекарственное средство, которое потерпевший выпил. Смерть мужчины наступила в результате отравления.

Как отметили в пресс-службе, женщине предъявлено обвинение. Она дала признательные показания, рассказала об обстоятельствах совершенного преступления и пояснила, что мотивом стал бытовой конфликт. "Кроме того, следствием установлено, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство своей свекрови", - добавили в столичном ГСУ СК.