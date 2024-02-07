Число жертв оползня на западе Грузии возросло до четырех

Ведутся мероприятия по поиску и спасению еще пяти пропавших человек

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Грузинские спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего в ходе оползня в селе Нергети Багдатского муниципалитета Западной Грузии. Общее число жертв составляет четыре, сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики Теймураз Мгебришвили.

"В результате спасательных мероприятий найдены тела четырех человек. Ведутся мероприятия по поиску и спасению еще пяти пропавших человек. К работам подключены более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов. Дополнительно происходит мобилизация техники", - сказал Мгебришвили.

Он также добавил, что к концу дня территория, где сошел оползень будет полностью очищена. Привлечение дополнительных сил на данном этапе не планируется.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования родным и близким, погибших в результате оползня.

В селе Нергети в ночь на среду сошел оползень. Масса земли накрыла четыре жилых дома. Спасателям удалось спасти одного человека, извлечены три тела, шесть человек объявлены пропавшими.

Погода в Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. В Кедском муниципалитете региона Аджария также сошел оползень. Там погибли два человека. По данным центра по управлению общественной безопасностью 112, непогода продлится несколько дней.