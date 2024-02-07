В Мариуполе сообщили о минировании школ

Учеников и персонал отправили по домам

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Учащиеся школ Мариуполя эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил в Telegram-канале мэр города Олег Моргун.

"Совещание с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации начали с доклада о мерах, принятых после получения анонимного сообщения о минировании школ. Информация об этом передана в компетентные органы. В целях безопасности ученики и персонал учреждений среднего образования отправлены по домам", - написал мэр.

Подробности уточняются.