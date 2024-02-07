Состояние обвиняемого в госизмене новосибирского физика Маслова ухудшилось в СИЗО

Адвокат ученого Ольга Динзе добавила, что у ее подзащитного произошел сердечный приступ на фоне стресса

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Состояние здоровья обвиняемого в госизмене 77-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича Сибирского отделения (СО) РАН Анатолия Маслова ухудшилось в СИЗО, он перенес сердечный приступ, сообщила ТАСС адвокат ученого Ольга Динзе.

"Состояние здоровья ухудшилось. Надлежащую медицинскую помощь в условиях следственного изолятора не оказывают. Ему в этом году 78 лет будет. На фоне стресса у него в СИЗО произошел сердечный приступ. Очень высокий риск повторного", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что ее подзащитный не признает вину, сторона защиты считает обвинение надуманным и в настоящее время представляет доказательства в суде.

Маслов находится под стражей с июня 2022 года. Источник ТАСС сообщал, что ему инкриминируют предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком. Дело расследовал центральный аппарат ФСБ России. В мае 2023 года физик был переведен из московского СИЗО "Лефортово" в петербургское СИЗО-3.

Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.