Белгородскую область атаковали восемь украинских дронов за сутки

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждены семь домов

ТАСС, 7 февраля. Восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, 19 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий ВСУ повреждены семь домов, сельхозпредприятие и инфраструктурный объект, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - установлено три прилета. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Село Вознесеновка подверглось атаке с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника с последующей детонацией пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия", - написал он. Также по МАПП "Шебекино" во вторник ВСУ выпустили три минометных снаряда, а в селе Белянка совершил падение дрон-камикадзе.

В Белгородском районе 6 февраля село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе, над селом Толоконное был сбит БПЛА. В Борисовском районе на окраине села Цаповка при помощи инженерно-технических средств был посажен квадрокоптер со взрывным устройством.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старого ВСУ выпустили два минометных снаряда. В Грайворонском округе под минометный обстрел попала окраина села Почаево - зафиксировано три прилета, а на окраине села Безымено ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе.

В Краснояружском районе по окраинам сел Вязовое и Теребрено было выпущено по три артиллерийских снаряда, по окраине села Староселье - два артиллерийских снаряда. "В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте, второй БПЛА уничтожен в воздухе", - проинформировал глава региона.