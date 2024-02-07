В Донецке при ночной атаке беспилотника ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС

По данным ведомства, они получили осколочные ранения и контузии

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Пять сотрудников МЧС пострадали в ночь на среду на западе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в МЧС ДНР.

"Ночью в результате сброса ВОП с беспилотника пострадали пять сотрудников МЧС в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По его данным, у всех пострадавших осколочные ранения и контузии.

В ведомстве уточнили, что спасатели приехали из-за срабатывания системы пожарной безопасности в одном из магазинов.