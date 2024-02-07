В Адыгее полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой

В ликвидации аварии участвовали девять бригад

МАЙКОП, 7 февраля. /ТАСС/. Энергоснабжение жителей районов Адыгеи, нарушенное из-за сильного ветра, полностью восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе Адыгейских электрических сетей.

"Энергоснабжение в Адыгее полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

В восстановительных работах были задействованы девять бригад сотрудников компании.

Ранее в комитете республики по делам ГО и ЧС сообщалось, что свыше 2 тыс. частных домов, пять многоквартирных и два соцобъекта остались во вторник без электроэнергии в районах Адыгеи из-за множественных обрывов линий электропередачи, вызванных шквалистым ветром.