На юго-западе Москвы таксист избил пассажира, украл у него телефон и уехал

Мужчине грозит до 15 дет колонии и штраф до 1 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Оперативники задержали 44-летнего таксиста, который избил и обокрал пассажира на Проспекте 60-летия Октябре в Москве, а затем скрылся с места преступления. Об этом ТАСС сообщили начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Оперативники уголовного розыска УВД по Юго-Западному административному округу совместно с коллегами из отделения угодного розыска и участковым уполномоченным ОМВД России по Академическому району задержали подозреваемого в разбойном нападении<...> Им оказался 44-летний ранее судимый житель Подмосковья", - сказал он.

По словам Васенина, в автомобиле такси между водителем и клиентом по завершении поездки на Проспекте 60-летия Октября произошел конфликт. "Злоумышленник нанес 34-летнему пассажиру множество телесных повреждений в область головы, после чего скрылся на автомобиле, забрав у потерпевшего дорогостоящий телефон", - пояснил начальник пресс-службы. Пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь.

Как отметил Васенин, таксист был задержан по месту проживания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ. Он заключен под стражу. Мужчине грозит до 15 дет колонии и штраф до 1 млн рублей.