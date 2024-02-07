В Чечне мобилизованного приговорили к пяти годам колонии за неявку в срок на службу

Судом установлено, что военнослужащий не вернулся в воинскую часть после отпуска, а решил продолжить отдыхать в Волгограде

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Грозненский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего к пяти годам колонии общего режима за возвращение из отпуска с опозданием. Об этом сообщается на сайте суда.

"В соответствии с приговором суда Гальченко признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что мобилизованный не вернулся в воинскую часть в Чечне после отпуска, а решил продолжить отдыхать в Волгограде. При этом позже осужденный сам приехал на службу и приступил к исполнению своих обязанностей.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Южном окружном военном суде", - добавили в суде.