В Хакасии задержали мужчину, угрожавшего взорвать кожно-венерологический диспансер

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 7 февраля. Сотрудники полиции задержали пьяного жителя Хакасии, угрожавшего взорвать Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер в Абакане. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Хакасии.

"В дежурную часть УМВД России по г. Абакану поступило сообщение о том, что на крыльце Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера стоит мужчина с неизвестным предметом в руках и высказывает намерения его взорвать. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы, который задержал подозреваемого - мужчину 1977 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает ведомство.

Территорию диспансера обследовал кинолог с собакой, эвакуации медучреждения не проводилось.

Ранее судимый гражданин был помещен в специальное помещение для задержанных лиц УМВД России по городу Абакану за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По факту произошедшего проводится проверка.