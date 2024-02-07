В КБР к шести годам колонии приговорили жителя, планировавшего перейти на сторону ВСУ

Его обвинили в приготовлении к госизмене

НАЛЬЧИК, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к шести годам колонии местного жителя, который планировал участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обвинили в приготовлении к госизмене, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Вступил в законную силу приговор <…> в отношении Конокова Э. А., признанного виновным в совершении приготовления к государственной измене, <…> высказавшего публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, используя информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Суд <…> признал Конокова Э. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 275 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ и назначил наказание по совокупности преступлений в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина, получив сведения в соцсетях о действующем на территории Украины военизированном подразделении, вошедшим в состав ВСУ, намеревался туда вступить, но был задержан в марте 2023 года сотрудниками правоохранительных органов.