Экс-главу администрации района Петербурга задержали за взятки на сумму 5,6 млн

Эдуард Ильин брал деньги за общее покровительство от учредителя коммерческих структур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший глава администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга обвинен в получении взяток на общую сумму не менее 5,6 млн рублей от учредителя коммерческих структур. Обвиняемый задержан, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 53-летнему Эдуарду Ильину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> 6 февраля 2024 года обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ в Москве и доставлен в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в отношении Ильина было заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Ильин, будучи главой администрации Василеостровского района Петербурга, ежемесячно с января по август 2022 года получал взятки на общую сумму не менее 5,6 млн рублей от учредителя коммерческих структур. Он брал деньги за общее покровительство - беспрепятственное исполнение контрактов на частную охранную деятельность в здании администрации района, а также в подведомственных учреждениях. Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.