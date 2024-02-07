Почти 50 млн рублей выманили мошенники у 80-летнего генерала ВС СССР

По данным ГУ МВД, предварительно установлено, что неизвестные через мессенджер связались с мужчиной и, представляясь сотрудниками Центрального банка РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждили после хищения более 49 млн рублей у генерал-майора в отставке, ветерана Вооруженных сил СССР Анатолия Миренкова и его жены в Москве. Злоумышленников ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Общий ущерб от мошеннических действий в отношении супругов составил более 49 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказали в пресс-службе. Накануне сообщалось, что мошенники обманули супругов на 2 млн рублей.

По данным ГУ МВД, предварительно установлено, что неизвестные через мессенджер связались с мужчиной и, представляясь сотрудниками Центрального банка РФ. Ппод предлогом сохранения денег они убедили его вместе с женой обналичить хранящиеся в банках на их счетах средства и передать их указанным людям. "В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления, и выяснения всех обстоятельств произошедшего", - добавили в главке.

Мошенники убедили их передать деньги, чтобы якобы не допустить их списания со счетов для перевода на Украину. Миренков и его жена передавали деньги злоумышленниками в ходе нескольких встреч. Общая сумма причиненного ущерба составила 49,9 млн рублей.

Анатолий Миренков - российский военный и общественный деятель. За время службы занимал посты начальника финансовой службы административно-хозяйственного управления и начальника финансовой службы управлений, учреждений и организаций центрального аппарата Министерства обороны СССР. С января 1992 года по 2006 год был начальником управления финансово-экономической деятельности центрального аппарата Минобороны России.