В Калининграде экс-сотрудников управления госавтодорнадзора осудили за получение взяток

Оба фигуранта получили по пять лет и шесть месяцев колонии

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя Северо-Западного управления государственного автодорожного надзора и заместитель начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности этого управления приговорены судом в Калининграде к пяти с половиной годам лишения свободы каждый за получение взяток при осуществлении международных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Калининградский областной суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взяток"), заместителя руководителя Северо-Западного управления государственного автодорожного надзора Игоря Обыночного и заместителя начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности данной организации Юлию Смирнову", - говорится в сообщении.

Сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с февраля 2021 года по февраль 2022-го они систематически получали взятки от представителей коммерческих организаций в целях ускорения процедуры проверки их соответствия условиям допуска к осуществлению международных перевозок, отмечает пресс-служба.

"За совершение указанной преступной деятельности Обыночный приговорен к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Смирновой назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - констатирует пресс-служба УФСБ. Также оба осужденных лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение пяти лет после освобождения из мест заключения.

Приговор вступил в законную силу.