Экс-директор челябинского радиозавода "Полет" пробудет в изоляторе до 9 апреля

Александр Нестеров проходит фигурантом дела о превышении должностных полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Защита бывшего гендиректора радиозавода "Полет" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александра Нестерова не смогла оспорить его арест по делу об ущербе свыше 100 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа. Он пробудет в изоляторе до 9 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Челябинского областного суда.

"Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Александра Нестерова и Андрея Белимова, оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска, которым в отношении обвиняемых продлен срок содержания под стражей по 9 апреля 2024 года", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, следователи обвиняют ранее занимавших должности генерального директора АО "ЧРЗ "Полет" Александра Нестерова и заместителя генерального директора Андрея Белимова по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

22 ноября 2023 года сообщалось, что, по версии следствия, фигуранты приняли и оплатили невыполненные работы по государственному оборонному заказу. Ущерб государству составил более 100 млн рублей.