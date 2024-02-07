На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

По информации газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники японской аварийной АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

"Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы, - указано в документе. - Зафиксировано наличие радиоактивных элементов".

По информации газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1 500 беккерелей.

По ее данным, объем утечки составляет 5,5 тонны. Вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция, после чего просочилась в почву. К настоящему моменту не было подтверждено ее попадание в океан.