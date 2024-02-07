Потерпевший по делу о пытках в колонии найден мертвым в СИЗО Иркутска

Региональное управление ФСИН проводит проверку

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Осужденный Тахиржон Бакиев, проходивший потерпевшим по резонансному делу о пытках в колонии №6 Иркутска, найден мертвым в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

"Действительно, был суицид Тахиржона Бакиева в СИЗО-1. Следственные органы занимаются этим делом. Насколько мне известно, сомнений в том, что это был суицид, нет", - сказала Семенова ТАСС.

Она добавила, что следственные органы должны будут дать заключение, были ли признаки доведения погибшего до суицида. На связи с Бакиевым омбудсмен была с 2021 года. "В последние годы обращений от него не было, но за его ситуацией мы продолжали следить, были в курсе, что с ним происходит, потому что по его делу были осуждены сотрудники службы исполнения наказаний", - рассказала Семенова. По ее словам, до конца срока ему оставалось недолго, он должен был выйти на свободу в этом году, и планировал решить в судебном порядке вопрос, связанный с взысканием морального вреда за пережитые пытки.

В ГУ ФСИН по Иркутской области ТАСС подтвердили, что в СИЗО был обнаружен мертвым мужчина 1989 года рождения, в камере он содержался один. На место приезжали сотрудники медицинской службы СИЗО, но попытки реанимировать осужденного не дали положительного результата. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. По данному факту региональным управлением ФСИН назначена служебная проверка.

В 2021 году после большого количества жалоб на нарушения прав человека в Иркутской области началась комплексная проверка ФСИН в колониях и следственных изоляторах региона. Было возбуждено девять уголовных дел, пострадавшими проходили не менее 75 человек. Над Бакиевым издевались в ИК-6 в течение двух лет, в результате пыток он стал инвалидом. В марте 2021 года по его делу был арестован начальник ИК-6 Алексей Агапов. В результате сроки за истязания получили начальник колонии и двое его подчиненных. Еще над шестерыми исполнителями пыток суд продолжается.