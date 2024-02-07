ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 7 февраля. Четыре частных домовладения и автомобиль повреждены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка Белгородской области.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: в одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль", - проинформировал глава региона.

По его словам, подворовой обход территории продолжается.