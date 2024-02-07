Прокурор попросил 10 лет колонии для экс-судьи из Кубани за ДТП с велосипедистом

Авария произошла в апреле 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит суд назначить 10 лет колонии бывшему судье Краснодарского краевого суда Юрию Захарчевскому по делу о ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

"[Гособвинитель запросил] 10 лет общего режима", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила полномочия Захарчевского по его заявлению. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просил привлечь судью к ответственности за ДТП с погибшим, после которого он, предположительно, скрылся с места преступления.

ДТП произошло в апреле 2020 года. Водитель автомобиля Toyota сбил 29-летнего велосипедиста, тот был госпитализирован и спустя четыре месяца умер.