На автодороге из Екатеринбурга в сторону Челябинска грузовик наехал на ограждение

Движение временно ограничено

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Грузовик наехал на ограждение, перекрыв в сторону Челябинска движение по автодороге "Подъезд к Екатеринбургу", следует из материалов, опубликованных отделением пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Челябинской области.

"На 81-м км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" в сторону Челябинска движение временно ограничено. <...> Принимаются меры к эвакуации транспортного средства", - сказано в материалах.

Отмечается, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.