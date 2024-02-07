Сотрудника УВД на Московском метрополитене задержали за взятки на 41,5 тыс. рублей

Предварительно установлено, что с 2019 по 2022 год он систематически получал незаконное денежное вознаграждение за предоставление сведений из ведомственных баз данных

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудник одного из подразделений УВД на Московском метрополитене задержан по подозрению в получении взяток на сумму 41,5 тыс. рублей за предоставление сведений из ведомственных баз данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что должностное лицо в период с 2019 по 2022 год систематически получало незаконное денежное вознаграждение за предоставление сведений из ведомственных баз данных. Общая сумма денежных средств, переданных сотруднику, составила 41,5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время по данному факту принято процессуальное решение. "Полицейские продолжают реализацию комплекса мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности вышеуказанного лица", - добавили в главке. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.