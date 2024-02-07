На дороге из Екатеринбурга в Челябинск сняли ограничение движения

Такие меры ранее вводились из-за ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта, которое оказалось ограничено на автодороге "Подъезд к Екатеринбургу" в сторону Челябинска из-за аварии с участием грузовика, полностью восстановили, следует из материалов, опубликованных отделением пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Челябинской области.

"Движение восстановлено полностью. Транспортное средство убрано с проезжей части", - сказано в материалах.

В среду днем со ссылкой на отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону сообщалось, что на 81-м км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" грузовик наехал на ограждение и перекрыл дорогу в сторону Челябинска.