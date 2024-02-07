СК опроверг данные о том, что пожарные приехали к горящей в Коми школе без воды

В ведомстве подчеркнули, что пожарные расчеты приехали в расчетное время и были оснащены всем необходимым

СЫКТЫВКАР, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи в Коми опровергли данные некоторых СМИ, что пожарные прибыли без воды к горящей деревянной школе в селе Грива Койгородского района. Пожарные расчеты приехали в расчетное время и были оснащены всем необходимым, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пожарный расчет прибыл к школе без воды, а поблизости не было соответствующего источника воды для борьбы с пожаром. "В ходе проверочных мероприятий не нашла подтверждения распространенная со слов очевидцев в СМИ и интернете информация о прибытии пожарного расчета на место происшествия без воды и отсутствии или ненадлежащем состоянии пожарного водоема. Согласно собранным данным, прибытие на место пожарных автомобилей было обеспечено в расчетное время, они были оснащены всем необходимым оборудованием и средствами тушения пожара, в том числе водой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, действия пожарных расчетов соответствовали требованиям ведомственного приказа, по которому первая автоцистерна должна устанавливаться ближе к месту пожара с подачей ствола на решающем направлении, а другой пожарный автомобиль - на ближайшие водоисточники с прокладкой магистральных линий для непрерывной подачи воды к очагу возгорания.

Как сообщал ранее глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте пожара, все службы сработали оперативно, половину школы удалось отстоять. При этом "воды, людей и техники для тушения было достаточно, вода качалась напрямую из водозабора".

Сигнал о возгорании поступил в 13:15 мск, на момент прибытия пожарных частично горела кровля деревянного одноэтажного здания 1977 года постройки. В 15:35 пожар локализовали на площади 200 кв. м, в 17:07 - ликвидировали открытое горение, к утру потушили полностью. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 44 человека, в том числе 38 детей. Никто не пострадал. По факту возгорания организована проверка прокуратуры и следственных органов управления СК РФ по региону. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар возник в электрощитовой, огнем повреждена столовая, учебные мастерские и помещения для старшего звена. Уцелела часть здания, в котором расположены помещения для начальной школы, спортзал, директорская, учительская.

По словам главы региона, учебный процесс не будет прерван и продолжится в уцелевшей части, где достаточно помещений, "тепло, светло, есть отдельный ввод подачи тепла и электричества". В ближайшее время планируется решить вопрос со строительством школы на месте сгоревших конструкций. При этом за последние три года было вложено 4 млн рублей в капитальный ремонт, в школе заменили электропроводку, окна, укрепили фундамент и утеплили здание.