Суд заочно арестовал россиянку за отъезд в Сирию для участия в деятельности ИГ

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы заочно арестовал гражданку России, которая вышла замуж за иностранного гражданина и уехала вместе с ним в Сирию для участия в боевых действиях в составе запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд постановил ходатайство старшего следователя ГСУ СК РФ удовлетворить и избрать в отношении Валерии Диановой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента ее фактического задержания либо передачи правоохранительным органам Российской Федерации", - сказано в решении суда.

По версии органов предварительного расследования, Дианова В. С., поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике путем личного участия в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций, в марте 2015 года вылетела из Москвы в Стамбул, откуда при неустановленных обстоятельствах прибыла в Сирию и вступила в состав международной террористической организации "Исламское государство". Она прибыла в Сирию вместе с гражданином Таджикистана, который также разделяет идеологические установки ИГ и обвиняется на родине в преступлениях, связанных с религиозным экстремизмом. На территории Сирии мужчина стал непосредственно участвовать в боевых действиях, а Дианова оказывала медицинскую помощь раненным боевикам, а также выполняла хозяйственно-бытовые функции.

Ранее пресс-служба суда заявила, что Дианова отправлена под стражу, однако затем в суде уточнили, что речь идет о заочном аресте. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.