В Новосибирске рассмотрение дела о взрыве газа в пятиэтажке начнется 20 февраля

Обвиняемым продлили срок заключения под стражей на полгода

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первое заседание суда по делу о взрыве газа в феврале 2023 года в пятиэтажке в Новосибирске, в результате которого погибли 15 человек, пройдет в открытом режиме 20 февраля. Обвиняемым продлили срок заключения под стражей на полгода, сообщили в группе судов общей юрисдикции региона во "ВКонтакте".

Взрыв газа произошел утром 9 февраля 2023 года в жилом пятиэтажном панельном доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска. В результате обрушились два подъезда. 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар, погибли 15 человек.

"Назначено открытое судебное заседание на 20 февраля 2024 года в 14:00 (10:00 мск) в здании Заельцовского районного суда г. Новосибирска, в котором планируется начать судебное следствие по делу", - говорится в сообщении.

Евгений Кавун и Ирина Урбах обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Суд продлил обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев - до 29 июля 2024 года.

Обвиняемые - жители Омской области - представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис" и, не имея познаний и допуска для работы с внутриквартирным газовым оборудованием, выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. В результате действий обвиняемых потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму более 380 млн рублей.