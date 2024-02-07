Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минцифры по делу о взятке в 3,5 млн рублей

Под арестом также останется гендиректор ООО "БФТ-холдинг" Александр Моносов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом бывшего заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина и гендиректора ООО "БФТ-холдинг" Александра Моносова по делу о взятке в размере 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты Паршина и Моносова на решение суда первой инстанции и постановил оставить это решение без изменения, а жалобу адвокатов обвиняемых - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Паршину предъявлено обвинение по ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Моносов обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Паршин был задержан в июля прошлого года и помещен под домашний арест. Прокуратура подала жалобу на это судебное решение, после чего Мосгорсуд отправил бывшего чиновника под стражу.

Максим Паршин с 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития РФ, где отвечал за развитие электронных госуслуг. В феврале 2013 года он был назначен на должность заместителя генерального директора "Почты России", в 2014-2015 годах работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости. 16 августа 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Паршина заместителем министра цифрового развития РФ. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.